彰化縣議會祕書張東正宣布退黨和擔任議員的太太陳銌銌攜手 勤跑基層。（張東正提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會祕書張東正宣布退黨。（吳敏菁攝）

國民黨提名黃玉芬參選彰化市長。（吳敏菁攝）

無黨彰化市長參選人劉坤鱧。（吳敏菁攝）

民進黨提名彰化市長林世賢爭取連任。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會機要祕書張東正參加國民黨提名彰化市長初選落敗，繼21日表態評估參選後，27日提出退黨聲明書、並請辭彰化縣議會機要祕書一職，掀起震撼彈，預料正是為了年底參選積極備戰，藍營整合功敗垂成，再度分裂，年底市長選情將成「四家打麻將」。

張東正表示，是32年老黨員、任3屆議員，加入國民黨，是想為社會、國家貢獻，但歷經這次初選，徹底寒心，儘管在選前多位前輩告知初選的路有多惡劣，仍義無反顧參加，只求有公平一搏機會，但初選過後，國民黨無視基層黨員心聲，只是一再「放話」。

張東正表示，國民黨選舉文化已經出現問題，長期耕耘黨務的人，得不到黨的支持，越是忠貞的黨性，傷害越深。初選結束後，主委蕭景田一直表示要約我談年底選舉佈局，「我至今還在等待」；黃玉芬一開始也說要來請益，但看到她受訪、在社群平台上「酸言酸語」，「明眼人都知不懷好意」。

張東正感謝彰化縣議會議長謝典林，邀請到議會協助議員與縣府的溝通，現階段任務已完成，向議長表達辭職，公文已在簽核中，「我將回到我最熟悉的彰化市，有需要我的地方」張東正的太太陳銌銌這屆以無黨當選議員，一直和張東正聯手勤跑基層爭取連任。

「彰化事遠比國民黨的家務事還重要」張東正一番宣言，被認為是鏗鏘的參選宣言，儘管本人強調，還沒決定彰化市長要參選到底，不管是主委蕭景田或是其他人問我，答案都是「目前我該做的事而已」、「假設我未來的可能性，大可不必」。國民黨提名彰化市長參選人黃玉芬批當初就不要參加初選。民進黨提名彰化市長林世賢表示，尊重個人決定。

無黨參選劉坤鱧表示，歡迎張東正參選，打破無聊的選情，再加上了自己，已不僅是重演這屆原班人馬三腳督，而是四家打麻，並舉例75年彰化市長選舉，4人參選卻出現第5名，原來投廢票比得票最後1名還多，都是顯示了選民的厭棄，多個人參選更熱鬧，絕對是好事。