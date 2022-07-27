復華投信與遠見民意研究調查合作，發布全台第一份「50+世代不後悔大調查」，27日公布調查結果，在財務面向上，72.4%認為退休金足夠，22.9%認為不足夠；自認退休金不夠者最想透過「買房收租」改善，不過，自認退休金足夠者的理財規劃，以「自己投資基金或股票」及「做年金保險規劃」為大宗，是「買房收租」的兩倍。

復華投信投資理財處資深副總宋佩文建議，若希望退休後有穩定現金流，可透過母子基金機制的「金複合投資法」，母基金選擇穩健標的，子基金選擇成長性較佳的股票型基金，同時達到分散風險和資產成長的目標。當累積一定金額後，再透過「月月領」的方式，自行設定每月領回金額，量身打造現金流以滿足退休等需求。

若進一步分析50歲以上台灣民眾，以股票、基金為主要退休理財工具者，最偏好的獲利方式為「長抱賺成長報酬」比重達43.3%，比例遠高於「短期買賣價差」的14.9%，也有37.6%希望能夠「固定領配息」。

退休後收入來源部分，以「政府及雇主提供的保險及退休金」、「個人儲蓄」居大宗，其次「個人投資收入」、「退休後繼續工作的收入」、「子女或家庭供養」。

復華投信總經理周輝啟表示，過去利率相對高，要資產增加、對抗通膨，輕鬆退休不難，但目前低利率環境加上勞保基金瀕臨破產且替代率偏低，讓退休生活浮現隱憂，如何提升個人理財投資效率就相對更為重要。

現在買房，真的是存退休金最好的方式嗎？周輝啟認為，投資房地產門檻高、流動性較低，且資金壓力大；當包租公包租婆雖然有穩定收益率，但有空租期、修繕、稅務等隱形成本。考量波動度、資金門檻及流動性，共同基金為最佳選擇。

根據統計，全球股市(MSCI世界指數)過去40年成長22倍、年化報酬率達8%，台股同為具成長性市場，表現同樣突出；若是主動操作的台股基金，以復華中小精選基金為例，該基金自2001年成立以來報酬率886%、年化報酬率12%，優於同期間台灣加權報酬指數的484%及9%。

不過，上述績效數字這麼亮眼，為何很少人能賺到長期趨勢向上的錢？周輝啟表示，因為投資人追高殺低等行為，導致報酬大幅減少，因此建議拉長投資時間，因為時間可以把波動與不確定弭平，再搭配投資方法紀律投資降低錯誤行為差距。