重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，關鍵的調查員余正煌今發布聲明嚴正否認抄襲。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶痛批林智堅作法不道德，至今仍無法自圓其說，喊話別再閃躲「再多謊言都無法掩蓋事實」。

針對余正煌發聲明強調論文均按照學術規範自行完成，未有任何抄襲情事，日後若有不實指控將循法律途徑維護權益。賴香伶表示，林智堅24日在記者會中，對於他的論文與余正煌的論文多處雷同的質疑，在余不在場情況下，聲稱自己是原創，暗示余論文有問題，使其蒙受冤屈，迫使他不得不發聲明維護權益。

賴香伶痛批，林智堅是余正煌的學弟，也是公眾人物，還製作大量哏圖宣傳自己，等於是抹殺余的努力，這種作法非常不道德。

賴香伶也說，尤其對於外界質疑2人論文內連「准」碩士錯字都一樣，且當時已拿到中華大學碩士學位的林智堅，不可能還自稱是「準碩士」，如此離譜的錯誤都會發生，才引來抄襲質疑，但林至今仍無法自圓其說。

賴香伶認為，從時間序來看，無論是研究計畫或論文完成，林智堅的作為都晚於余正煌，「怎麼可能是論文先完成者抄襲後完成者？」呼籲林別閃躲應說清楚，再多謊言也無法掩蓋事實，大家會諒解成績不好的學生，但不會認同一位以謊圓謊的政治人物。