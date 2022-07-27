菲律賓北部呂宋島（Luzon）阿布拉（Abra）省今（27）日上午發生規模7.0強震，至今釀成4人死亡、60人受傷，強震也讓菲律賓北部多座歷史悠久的天主教堂嚴重毀損，一座19世紀建成的巴洛克式教堂正面更震出一條由上蔓延而下的超巨大裂縫，讓當地居民相當心痛。

綜合路透社、菲國最大電視網ABS-CBN報導，菲律賓呂宋島阿布拉省今日上午發生強震，當地人描述地震搖晃約達30秒，美國地質調查所（US Geological Survey）原本測到地震規模達7.1，隨後下修至7.0，強震後當地餘震頻傳，菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）表示，地震至今造成4人喪命、60人受傷，他說光是震央阿布拉省就發生58起山崩、173座建築受損，當地有1人死亡、44人受傷。

菲律賓北部呂宋島（Luzon）阿布拉（Abra）省27日發生規模7.0強震，引發多起山崩。（圖／美聯社）

另外已知其中一名死者是25歲建築工人，地震來襲時他正準備逃離工作的工地，不幸被落石砸中喪命。

菲律賓北部呂宋島（Luzon）阿布拉（Abra）省27日發生規模7.0強震，多棟建築傾斜、受損。（圖／美聯社）

今日強震也導致菲律賓北部多座歷史悠久的天主教堂受損，綜合美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）、新聞網站「Rappler」報導，阿布拉省塔尤姆（Tayum）地區知名天主教堂塔尤姆教堂（Tayum Church）的正面結構，也在地震中震出非常明顯的長條垂直大裂縫，畫面也顯示，地震來襲時教堂的鐘樓外圍大面積脫落。

BEFORE & AFTER: Parts of the Sta. Catalina de Alejandria Parish Church in Tayum, Abra were damaged in the M7.0 quake.



The national cultural treasure built in the 1800s was hit by temblors during the Spanish period. | @anjo_bagaoisan (Aftermath shot: Regie Gabia) #EarthquakePH pic.twitter.com/BKWmb6llA3 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 27, 2022

WATCH: The earthquake also causes damage to the facade, bell tower of the Saint Catherine of Alexandria Church on Tayum, Abra. | via @maracepeda



🎥 Reige Taloma Gabia pic.twitter.com/2cjni0iB2F — Rappler (@rapplerdotcom) July 27, 2022

TINGNAN: Sitwasyon sa Santa Catalina de Alejandria Parish Church sa Tayum, Abra matapos tamaan ng magnitude 7.3 lindol ang probinsya. (Video courtesy: Regie Gabia) #LindolPH



Kaugnay na ulat: https://t.co/hmrsX1tfCl pic.twitter.com/aoWJBJLhOC — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) July 27, 2022

塔尤姆教堂建於1803年，屬於巴洛克式教堂，至今已有超過200年歷史，地震後不少菲律賓民眾在網路上貼出前後對比圖，有網友表示教堂嚴重毀損令他相當心痛。

BEFORE & AFTER: Parts of the Sta. Catalina de Alejandria Parish Church in Tayum, Abra were damaged in the M7.0 quake.



The national cultural treasure built in the 1800s was hit by temblors during the Spanish period. | @anjo_bagaoisan (Aftermath shot: Regie Gabia) #EarthquakePH pic.twitter.com/BKWmb6llA3 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 27, 2022

our beloved tayum church in abra had been severely damaged caused by the earthquake and seeing my family in abra evacuating really hits me hard, so please stay safe everyone!!#EarthquakeAbra pic.twitter.com/qJW4oeKS7H — shin is semi-inactive (@missaesyulli) July 27, 2022

除了塔尤姆教堂，呂宋島南伊羅科斯省（Ilocos Sur）古城維甘市（Vigan）的知名教堂維甘大教堂（Vigan Cathedral）也嚴重受損，畫面顯示教堂正面上方的淺米色外牆大面積脫落。維甘大教堂又名為聖保羅大教堂（Metropolitan Cathedral of the Conversion of St. Paul），1999年維甘市古城被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，維甘大教堂也是當中的一部分。

The Cathedral of Vigan is one of the country's oldest Augustinian churches. The strong earthquake that hit Luzon this morning caused some parts of the structure to fall https://t.co/Yea6QsB9V6



📹 Caesar Bueno Lumibao Jr. pic.twitter.com/NNnalCCHdE — CNN Philippines (@cnnphilippines) July 27, 2022