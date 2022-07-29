香港人氣男子音樂組合「MIRROR」演唱會，昨（28日）爆發嚴重事故，演出進行到一半時，台上大螢幕忽然鬆脫墜落，當場砸中2名舞者，砸傷舞者隨即送往醫院救治，演唱會也被迫中止演出，如今傳出傷勢較重的舞者李啟言（阿Mo），由於腦出血加上頸椎第四節爆裂，頸部以下永久癱瘓。

「MIRROR」演唱會昨(28日)進行到一半時，掛在空中的大型螢幕鬆脫墜落，導致2名舞者遭砸傷送醫，舞者阿峯傳出盤骨及頸椎受傷，暫無生命無危險且情況穩定，另一位舞者李啟言(阿Mo)則是頭部及頸椎受傷，四肢無法動彈，一度傳出昏迷指數只有三，留醫ICU，後來雖然已經清醒，也能和醫生進行對話，狀況趨於穩定，仍得再做一系列檢查。

綜合多家港媒報導，李啟言(阿Mo)雖清醒也能進行對話，但由於頭部、頸部受到重擊，醫生初步診斷「四肢癱瘓」，加上頸椎第四節爆裂、頸椎爆裂骨折，神經線受損等狀況，經過一整晚手術搶救，目前還在加護病房觀察，不過根據外界分析最嚴重恐導致頸部以下永久癱瘓，雙親得知狀況後也從加拿大緊急飛往香港探視。

主辦方MakerVille行政總裁魯庭暉，得知爆發意外後，第一時間便趕往醫院了解情況，也召開記者會對此次意外鞠躬道歉，強調會盡全力幫助傷者及其家屬，並提供他們一切所需的協助，更允諾將徹查造成事故發生的原因。