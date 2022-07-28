氣泡水機成為了近年夏日熱銷商品，而暢銷品牌sodastream今年就以「PUSH FOR BETTER」為主題，推出了三款新機，包括頂級、採不銹鋼扣瓶底座設計的DUO、主打單手輕鬆拉桿打氣的ART，以及加大打氣按鍵，更省力的TERRA，均搭配全球首創專利快扣鋼瓶，以打造單手、輕鬆打出綿密氣泡水的新機種，現享上市優惠價以外，8月28日前還有「sodastream質感新機體驗會」，期間限定於全台巡迴免費開放體驗。