針對某知名分析師指稱蘋果將訂單轉至大立光(3008)，玉晶光(3406)今天嚴正否認，玉晶光表示，該分析師講的內容子虛烏有，目前訂單很滿，沒有掉單疑慮；由於昨天玉晶光除息開放融券交易，融券就大增513張，且該分析師不僅昨天在開放融券交易出報告，亦曾於2020年除息當天發布不利於玉晶光的報告，巧合的時間點引起市場對其動機議論。

繼2020年7月22日在玉晶光除息開放融券交易，盤中發表署名以「玉晶光為Semco與舜宇光學進入Apple鏡頭供應鏈的最大輸家」為題的研究報告，知名分析師再度精準的挑中玉晶光7月27日除息開放融券交易發布利空報告，無意外地，玉晶光27日融券增加513張，繼昨天股價大漲填息因報告僅收小漲，今天盤中股價一度重挫下殺至368.5元，融券者可說獲利豐碩。

知名分析師表示，玉晶光供應蘋果iPhone 14的後置鏡頭出現膜裂(coating-crack) 現象，蘋果因此將1000萬顆鏡頭訂單轉單至大立光，以避免新機交貨出問題，對此，玉晶光嚴正否認。

玉晶光表示，該分析師講的內容子虛烏有，生產過程任何供應商都不可能100%沒有問題，重點是問題是否馬上得到解決，目前訂單很滿，沒有掉單的疑慮，加上第三季是傳統旺季，營運方向往上係屬可期。