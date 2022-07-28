美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）週三（27日）表示，為避免在美上市的中概股被摘牌，中美兩國官員必須「很快」就獲取中國公司審計底稿達成協議。

香港01引述彭博社報導，詹斯勒在週三的一次書面演講中表示，除非達成了允許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）工作人員檢查審計底稿的框架協議，否則美方不會派調查員前往中國大陸和香港。他又指，中國的防疫隔離要求及其他物流問題，意味著必須盡早達成相關協議。

詹斯勒表示，如果美國議員表決通過目前正在審議中的法案，預定2024年的摘牌時間表可能提前到2023年。

中美兩國監管機構持續就是否授權美國檢查阿里巴巴、百度、京東等約200家中概股公司審計底稿一事進行談判。如果PCAOB不能獲得相關檢查權限，根據2020年美國簽署成文的一項法律，上述中概股公司可能最早於2024年從納斯達克（NASDAQ）和紐約證交所摘牌。