經濟學人最新一期文章示警晶片荒爆發式繁榮正轉變為「超級大蕭條」，值得關注的是，近來全球晶片業雜音不斷，多家科技業大廠紛紛提出示警，繼南韓記憶體晶片公司SK海力士示警，下半年伺服器記憶體晶片的需求可能會放緩後，南韓另一科技大廠三星也表示，下半年智慧手機和PC晶片需求將進一步減弱。

三星今日公布第2季營業利益年成長12%至14.1兆韓元，創下4年來同期最佳表現，但示警由於地緣政治問題、通膨，全球經濟不確定性持續升高，加上零組件和物流成本更高，預告行動裝置與PC晶片需求將減弱。

三星預期下半年智慧手機等行動裝置需求持平，或僅小幅成長，無獨有偶，美國晶片大廠高通周三也示警，智慧手機需求放緩將影響第四季銷售。

三星公布今年4到6月營收成長21％至77.2兆韓元，第二季獲利成長至14.1兆韓元，創下2018年以來第2季最佳營業利潤，其中晶片利潤9.98兆韓元、手機業務利潤2.62兆韓元。

三星示警下半年手機、PC晶片需求將進一步減弱，SK海力士則警告，下半年記憶體晶片的需求將趨緩，伺服器記憶體晶片也可能因為客戶優先消化庫存而跟著放緩。