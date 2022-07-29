鳳山五甲公宅7月14日開放受理7戶招租申請，截至7月27日共收件高達1140件，民眾申辦超踴躍，預估中籤率將不到1%。高市都發局長吳文彥表示，從公告招租起，每天都接到眾多民眾洽詢，顯示民眾對社會住宅需求殷切，市府將持續與中央合力推動興辦社會住宅1.2萬戶的目標，落實居住正義，照顧青年與弱勢族群的居住需求。

高雄市都發局表示，本次五甲公宅招租申請因案量多，預計於9月中旬前完成資格審查並通知申請人審查結果；另為因應疫情防疫，預定於10月初以電腦抽籤方式決定選屋序號，隨後再依前30序號依序通知申請人選屋、點交、簽約及公證等事宜，承租人預計可於10月底入住新家。

此外，高市都發局提醒，本次招租房型為2房型，為提供核心家庭入住，如為單身市民可在「凱旋青樹」招租時再提出申請。

高雄市都發局住宅發展處長翁浩建表示，經分析收件來源，有89%民眾採用線上申請方式，11%為現場及郵寄申請，網路申請儼然成為趨勢，因此將持續優化線上申請系統，並應用相關統計數據，作為未來社宅規劃參考，讓社宅型態更多元、更貼近市民需求。

吳文彥表示，五甲公宅向台電公司承租，修繕後轉作社會住宅，因此房型均固定為2房格局，且數量有限。

目前市府與中央正合力推動興建社會住宅，迄目前為止，已有3793戶社宅工程動土，預定於3~4年後完工；而目前興建中之社宅，近期有苓雅區「凱旋青樹」社宅即將完工，房型格局較為多元，包括一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共計245戶，預計第4季公告招租。(記者張雅雲/高雄報導)