台北市110年不動產市場動態年報今（29）日出爐，依據最新實價登錄資訊統計的市府官方版「辦公樓王」，去年度由「台北101」奪冠，在暌違三年後，以每坪月租5,000元，刷新辦公單價新高紀錄。

今天台北市政府地政局公布110年不動產市場動態年報顯示，110年辦公租賃交易量減少6.70％，件數為878件；其中商辦租賃交易件數為820件，年減4.54％；廠辦租賃交易量減少29.27％至58件，呈現連六年下滑格局。

地政局根據實價登錄資訊顯示，台北市去年度商辦租賃市場，平均月租金信義商圈最高，每坪月租達3,761元；廠辦租金以內科最高，達1,214元。

地政局統計指出，110年全市商辦租賃交易量減少4.54％，主要商圈交易量松江南京商辦連續2年第一，月租金仍由信義商辦奪冠。

至於台北市110年商(廠)辦租金單價前10名，全部都位於信義商圈。其中每坪月租金單價最高的「辦公樓王」，為「台北101」大樓，每坪月租達5,000元，在久違三年之後，重返最高單價寶座。

排名第二為「臺北南山廣場」，每坪月租4,350元。至於去年第3名為「台101」大樓4,200元。前10名(共12件)有8件位於「台北101」大樓。

自102年實價登錄實施以來的最近九年，累計前十大最高租金辦公大樓，全數都被信義商圈包辦，每坪月租金單價均突破4,300元。

第1名由「臺北南山廣場」易主為「台北101」大樓，以單價5,000元坐上「辦公樓王」寶座。排名第2名為「臺北南山廣場」，單價4,672 元；第3名為「國泰置地廣場」，單價4,568元。

觀察前十名分布狀況，最多為「臺北南山廣場」五件，其次為「台北101」大樓三件、「國泰置地廣場」兩件。