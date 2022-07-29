移民署苗栗縣服務站28日在苗栗工藝園區舉行志工通譯教育訓練。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣轄內新住民人數約1萬4千多人，移民署苗栗縣服務站為落實新住民關懷，28日在苗栗工藝園區舉行志工通譯教育訓練，邀請專家學者張玉龍分享「溝通與協調技巧」、「職場與家庭安全」及在地社會工作者邱苹榛分享「新住民社會資源」等志願服務領域相關知識，強化志工通譯在服務事業的知能。

苗栗服務站指出，張玉龍目前是靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系助理教授，在活動中帶領學員們分組互動遊戲，藉由遊戲認識溝通重要性，從中學習溝通技巧以及體認同理心。張玉龍表示，溝通與協調技巧的提升有助於助人者有效達到溝通的目的，讓志願服務過程更加順利，另透過短片介紹職場中常見的霸凌及家庭中常見的暴力類型，讓學員對於此方面的議題有更深的瞭解與認識，並可以更敏銳發覺服務對象的需求，適時協助轉介相關人員。

在地社會工作者邱苹榛待人親切溫暖，目前擔任苗栗縣政府社會處社會救助及社工科科長。她表示，社會資源是可以用來協助解決需求的現有服務或商品，但許多人卻都不知道，尤其新住民配偶受限中文能力，相關資訊的取得更是相對困難，往往不清楚有什麼社會資源可以申請及運用。志工及通譯人員是初來乍到的外來人口與臺灣社會接軌的重要橋梁，這次分享「新住民社會資源」，希望在新住民朋友有需求時，社會資源能有效的被運用。

苗栗縣服務站站主任張金順表示，社會多元服務的需求日新月異，移民署每年藉由辦理專業訓練提升志工及通譯人員執勤服務的品質，為這群服務站不可或缺的人力充電，提供實用的資訊，隨時處在最佳的服務狀態的他們，提供民眾最妥切適時的協助。很感謝志工團隊及通譯人員，期待他們繼續秉持助人初衷，並以終身服務學習為目標，展現志工的「助人最樂、服務為榮」精神，展現新思維、新行動，讓志願服務歷久彌新。