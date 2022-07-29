台東縣民服務中心正在進行內部修繕及周邊環境工程，將於8月1日起將暫時移至台東縣政府教育處(五期辦公大樓)1樓臨時服務處，繼續為縣民服務，未來將提供民眾更優質及友善的洽公環境。

台東縣政府國際發展及計畫處長曹劍秋表示，縣民服務中心修繕期間，戶政業務將暫時遷回台東戶政事務所(台東市信義路291號)辦理，其餘申辦項目將遷往台東縣政府教育處(五期辦公大樓)1樓臨時服務處。

此外，中小企業諮詢服務(每週二、四)於工商投資策進會2樓會議室服務(台東市博愛路277號，原縣民服務中心隔壁)；法律諮詢(每週一上午)於教育處大樓2樓服務；法律扶助(每雙週五)遷於法律扶助基金會服務(台東市鄭州街3號7樓)。

另有關營建工程開工申報及完工結算服務暫時移至台東縣教育處大樓1樓臨時辦公室，持續受理營建工程開工申報及完工結算作業事項。民眾如有洽公需要，建議事先電話(089-347550)洽詢確認洽公地點以免奔波。

台東縣民服務中心兼具受理200餘項縣府申請案件並設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等服務，自2005年啟用以來已陪伴縣民十餘年。

曹劍秋說，由於服務中心內部地磚、天花板老舊、周邊樹根隆起破壞地下管路及人行道不平整，以致於縣民中心整體所提供給民眾的洽公環境已不足以友善對待年長或弱勢族群，待完工後將提供民眾更友善的洽公環境。