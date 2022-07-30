雪碧上市逾60年來的招牌綠色塑膠瓶身，即將走入歷史。可口可樂宣布，自8月1日起，雪碧將改為透明瓶身，原因是透明塑膠瓶更環保，更容易回收再利用。

可口可樂27日表示，比起綠色塑膠瓶，透明塑膠瓶更容易重新製作成新瓶子。雪碧的綠色塑膠瓶雖然可以再次使用，但綠色塑膠更容易變成單次使用的產品，例如地毯和衣服。

雪碧自1961年在美國上市以來，一直採用綠色外包裝。可口可樂的高層曾表示，雪碧採用綠色包裝是要傳達該飲料清涼的口感。

可口可樂表示，雪碧改用透明塑膠瓶是要支持公司的塑膠包裝循環經濟（circular economy）計畫。雪碧罐裝產品和包裝圖樣將依舊採用綠色，但雪碧的商標將會更動。

協助可口可樂改善資源再利用的塑膠公司R3CYCLE執行長歐丘亞（Julian Ochoa）在聲明稿表示，「去掉塑膠瓶的顏色能提高回收材料品質，透明的雪碧塑膠瓶身可重新製作為新瓶子，有助推動塑膠循環經濟。」

西北大學化學教授法哈（Omar Farha）表示，雪碧的新瓶身對環境更友善，沒有添加染料的塑膠更容易重複利用。塑膠或塑膠瓶越是簡化，越能提高塑膠再利用的機會。

可口可樂在北美販售的其他綠色瓶身飲料，包括Fresca、Mello Yello和Seagram，也將在未來幾個月換成透明塑膠瓶。

此外，可口可樂亦表示，Dasani瓶裝水大部分的包裝不久後將改為回收塑膠。

可口可樂不時被批評為塑膠垃圾污染源。環保組織Break Free From Plastic 2020年發布的報告，稱可口可樂為全球最大的塑膠汙染者。

可口可樂在2018年宣布「沒有廢物的世界 」（World Without Waste）環保計畫，終極目標是在2030年前讓出售與回收的塑膠瓶數量相當。