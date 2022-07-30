一段由黑色豪門企業即時通訊軟體telegram轉傳的影片，上傳者註明在墾丁白砂海域，一對男女在海上SUP立槳上，裸身上演「活春宮」，引來網友熱議；警方表示，海域屬於公共場域，此舉已涉及妨害風化，不過影片放大後影像模糊，要按圖索驥找到當事人難度很高，且疑點重重，很難確定真偽。

目前正值暑假旅遊旺季，墾丁海域總擠滿人潮，但一段自稱在墾丁白砂拍的影片，先是拍著空曠沙灘三兩遊客，接著鏡頭往海上拉近拍攝，隱約看到身上沒有任何衣裝的男女似乎在SUP立槳上上演活春宮，由於目測距離岸邊約40公尺遠，加上鏡頭拉近後影像變得模糊，引發網友熱烈討論。

由於這大膽行為已涉及妨害風化罪，轄區恆春警分局已接獲檢舉，將循線追查影中人，不過有員警私下透露，影片註明是27日在白砂所拍攝，但當地屬於熱門景點之一，平常都是滿滿人潮，怎麼可能像影片中那麼空空蕩蕩，若不是趁清晨時刻，那拍攝日期及地點就讓人匪夷所思。