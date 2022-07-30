不少學子在抉擇大學科系時，都會考慮到未來就業的出路。一名網友日前發文，表示爸媽都希望超會讀書的學霸弟弟能夠選擇「台大醫學系」，但弟弟卻想選讀「台大哲學系」，導致家庭氣氛變得有些緊張，不料網友看完後反而留言大讚，要原PO不用過度擔心，認為弟弟的選擇「根本是萬能科系」。

原PO在《PTT八卦板》發文表示，自己的學霸弟弟目前就讀建中第三類組，幾乎每次考試都是排名第一，「沒太大意外的話，我想他想填哪間都很有機會上」，而家人一致希望弟弟能夠讀台大醫學系。

然而事與願違，原PO表示，很有個人想法的弟弟，這陣子頻頻釋出想要讀「台大哲學系」的訊號，讓爸媽相當不能認同，要求原PO站在平輩的角度開導弟弟，「可是我也不太想干預他的人生，搞得現在家裡一團糟」，不知如何是好的原PO只好上網請益。

文章一出，許多人認為，「這種很會讀書的就別勸了，出社會後自己也會去考個後醫系」、「頭腦好的人到哪裡都有出路」、「頂多四年後重考再讀一次」、「跟他說雙主修就好了」。

不過也有網友認為，「哲學其實很難，念醫簡單多了、「哲學根本萬能科系」、「高中補習班老師的弟弟是台大哲學系，之後跑去寫程式當工程師，供參」、「強者我朋友也哲學系，一路念到博士，不到40就在某國立大當準教授」、「有朋友也是台大哲學畢業，後來在知名集團當總經理特助」。