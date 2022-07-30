陶晶瑩今晚首度攻蛋。（鄧博仁攝）

陶晶瑩今晚首度攻蛋。（鄧博仁攝）

陶晶瑩（陶子）出道32年今晚（30日）首度攻蛋，這場因疫情歷經2度延期的演唱會台上台下驚喜連連，不僅好友許哲珮、黃韻玲、魏如萱同台助陣，陶子的16歲女兒荳荳擔任暖場嘉賓，老公李李仁率一雙兒女擔任樂手，大病初癒的納豆也和女友依依入座欣賞；陶子今感動大喊：「我們終於一起在小巨蛋見面了，沒有你們的堅持我真的做不到。」全場情緒沸騰。

陶子唱完第一首歌〈四格漫畫〉後，迫不及待與歌迷打招呼：「我等你們等了好久，你們也在等我嗎？」她回想自己生完孩子後嗓子有點壞掉，曾長達5年沒有發片，也曾嘗試靠針灸救嗓，「一次7、80針，讓我的元氣回來、喉嚨回來」，她還去上了歌唱課程，無論如何都不放棄歌手夢，到處唱音樂節等大小活動，不計酬勞都要唱。

這幾年她眼看終於要唱進小巨蛋了，沒想到疫情沒完沒了，已買了票的歌迷，竟得把票留在身邊500多天才能進場欣賞；陶子感性地說：「其實我一度想放棄了，還好身邊有很多（贊助）廠商支持著我。」提及香港近日發生演唱會意外，陶子坦言一度擔心舞台硬體會不會傷到自己，慶幸小巨蛋設計完善，讓她能安心地穿梭在舞台機關中，也對自己打氣：「今晚應該是我有生之年唱得最好的。」