天二科技(6834)公布上半年財報，每股盈餘1.31元；公司將於8月3日舉行上市前業績發表會，說明未來營運展望。

天二科技公司於民國77年轉型投入晶片電阻製造，是台灣第一家晶片電阻製造商，擁有深厚晶片電阻及排阻之研發能力及製造技術，產品為厚膜/薄膜/金屬板晶片電阻，下游廣泛用於電源供應器、通訊設備、汽車及視聽家電等領域。

天二科技今年上半年合併營業收入為6.52億元，年增11.22%，營業毛利為1.78億元，年增5.13%，合併毛利率為27.29%，年減1.58個百分點，營業淨利為8245萬元，年減9.06%，營業淨利率為12.64%，年減2.82個百分點，稅後盈餘為1.04億元，年增29.58%，每股盈餘為1.31元。

天二科技將於8月3日舉行上市前業績發表會，面對現今日異多變的客戶需求下，天二科技積極投入開發新產品設計，提高客製化與差異化程度搶攻利基性市場；同時，積極布局醫療、工業自動化、5G相關應用及汽車領域市場，並透過開拓國內外知名品牌客戶高階產品需求，藉以擴大高毛利產品產能、強化獲利能力及提升天二科技於全球晶片電阻市場市佔率。