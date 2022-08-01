今天起育兒津貼再加碼！蔡英文總統表示，努力了這麼久的育兒政策，受到各黨政治人物的肯定。證明她擔任總統以來，全力衝刺友善父母的政策是正確的。「大家一起跟上就是好事」，也希望未來更多的政策，大家都能夠一起來努力。

蔡英文在臉書表示，從8月1日起，每個月的育兒津貼，將從3500元提高到5000元，第二胎6000元，第3胎以上更達到7000元。無論是自己帶孩子或阿公阿嬤幫忙帶，都可以領取。在9月底前，津貼就會匯到帳戶，「新手爸媽記得幫我再注意一下！」

她說，很高興看到我們努力了這麼久的育兒政策，包括最近的不孕症補助政策，也受到各黨政治人物的肯定。證明她擔任總統以來，全力衝刺友善父母的政策是正確的。「既然是正確的方向，大家一起跟上就是好事，我也希望未來更多的政策，大家都能夠一起來努力」。

蔡英文承諾，孩子就是國家的未來，生育的大小事，政府一定會繼續打拚，當爸爸媽媽的「神隊友」。讓我們一起努力，為台灣的下一代打造更幸福的成長環境！「這是作為總統，無論有無生育兒女，都必須要為大家努力的事！」