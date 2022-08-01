現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業宣布，因應國際間製造生產成本、運輸成本高漲壓力，即日起進口七人座豪華運動休旅車Santa Fe調漲售價，其中GLD柴油各款及GLTH-D油電頂規款均調漲4萬元。

此外，南陽也宣布，現代進口跨界休旅車Kona產品編成進行調整，取消原本的「勁化」版車型，新增定價百萬元以下的N Line GLT-A入門款（定價96.9萬元），原N Line款則定為GLT-B高階款（定價104.9萬元），以提供更多性能控車迷選擇。