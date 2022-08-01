疫情帶動國內中古車交易市場成長，但中古車買賣衍生的糾紛也是時有所聞，由匯豐汽車領導的中古車商聯盟品牌「SUM優質車商聯盟」，推出升級版的五大保證、五大保固服務，提供中古車買家安心的購車環境，藉此擴張市占版圖。

SUM指出，「竄改里程數，車商狠撈數百萬！」諸如此類聳動的標題時不時會出現在新聞版面上，買中古車時，里程數未必是車主購車時關注的重點，但往往是購車後衍生消費爭議的主要原因之一。

SUM推出以「安心里程保證」為首的SUM五大保證－含無泡水車、無重大事故車、無車身引擎號碼非法變造車、里程保證車及非黃底計程車，及購車後的五大保固服務－引擎、變速箱、方向機、起動馬達、發電機保固，讓消費者買中古車前、後都安心。

SUM聯盟推動「YES認證」，由具備國家汽車乙級技術士執照、且平均年資超過15年汽車修護資歷的查定師，為上架中古車進行車況把關，並揭露檢查內容於YES認證中，讓車輛買賣多一層保障。

SUM表示，買車後提供售後保固是新車才有的待遇，SUM讓消費者購買中古車的車主也享有車輛重要機能件的保固服務，且SUM是業界唯一提供保固車索賠金額無上限的保障。

SUM的保固項目包含引擎、變速箱、方向機、起動馬達，這次保固升級將「發電機」也納入，保固範圍涵蓋車輛各大機能件，對於保固的車輛資格，也是業界唯一提供「不限廠牌」、「不限里程」且最長車齡保固到12年，保固範圍內的機能件損壞提供車主「索賠無上限」的保障，雙B等進口車引擎、變速箱修理動輒超過10萬元，這對於車主會是一筆很大的負擔，SUM提供完善售後保固服務就是要讓每一個消費者都能安心購車。