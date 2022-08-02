台新銀行專為經典玫瑰信用卡打造的83玫瑰節已邁向第九年，8月1日起至8月31日止，玫瑰卡／玫瑰Giving信用卡專屬的「瑰密選店」活動邀請超過20家商戶共襄盛舉，推出消費最高8.3％回饋；於活動期間不限通路單筆消費達NT830元即享1次「雄獅日本行程或鳴日號旅遊金NT38000元」抽獎機會，刷越多中獎機率越大。玫瑰卡／玫瑰Giving卡卡友若使用數位帳單，響應實踐永續，還可享單筆消費抽獎，機會倍增8倍。而8月申辦玫瑰Giving信用卡的民眾，首刷即可獲最高830點LINE Points。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新近年來持續提供民眾更好的消費體驗，透過一年一度代表性的83玫瑰節盛事，推廣永續綠生活的理念，今年特別邀請各產業力行永續的商家共同響應，共同提倡環境與社會共榮。超過20家「瑰密選店」於8月使用台新銀行玫瑰系列信用卡消費享最高8.3％回饋外即抽NT3.8萬元旅遊金外，各商家也提供玫瑰卡友獨家加碼優惠，如王品牛排、夏慕尼、VVG、VWI等用餐達到門檻即贈精緻餐點；於foodpanda消費的卡友可享5％刷卡金回饋；雄獅旅遊與晶華酒店推出卡友飯店優惠價與尊榮服務。

重視品味的卡友也不容錯過，只要輸入各商家玫瑰專屬優惠碼，設計購物平台Pinkoi享滿額最高折抵NT128元、質感居家品牌瑪黑家居、H＆D東稻家居享最高83折優惠；為讓卡友們美麗渡假更推出兼具永續與時尚Story Wear品牌獨享折扣！黛寶拉SPA、SWISSPA等享瑰密優惠價0元起。迎接即將到來的8月8日父親節，玫瑰卡友們不妨利用上述優惠，一卡滿足父親節聚餐、送禮到出遊的溫馨行程。

蘇育徵也說明，繼玫瑰卡1995年以『認真的女人最美麗』打動臺灣女性信用卡市場，玫瑰Giving卡也以『付出不是犧牲，是我想過的人生』於2021年獲選年度廣告金句獎，今年(2022)更跳脫性別框架，以環境永續及社會共榮核心出發，讓更多民眾一同參與83玫瑰節。

值得一提的是，Richart Life除了提供用戶數位化檢視信用卡消費的方式，期間內領券並持台新銀行任一信用卡不限金額消費即可享有「830點 台新Point」抽獎資格，刷越多中獎機會越高，讓持卡人享受優惠的同時更有機會體驗生活金融生態圈。台新銀行信用卡貼近大眾需求、引領市場脈動，深受卡友歡迎，獲眾多獎項肯定，如2022年榮獲國家品牌玉山獎頒發「最佳人氣品牌獎」、大中華區客戶中心聯盟評選2021年「最佳服務創新企業」等。