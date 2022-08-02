和康生（1783）發善心，2日宣布，捐贈100盒敏節633乳酸菌膠囊進行義賣，收入將全數協助華山基金會三失老人到宅服務，關懷孤老、實踐社會公益。

和康生加入大江（8436）聯盟後，營運如虎添翼，上半年營收2.77億，交出年增19.58％佳績。經營團隊趁勝追擊，陸續推出保健食品，此次更因應高齡化人口，推出「敏節633」乳酸菌膠囊，使用TCI633大江生醫專利玻尿酸自生菌，與獨家專利技術益生方舟，刺激自體分泌玻尿酸並大幅提升益菌存活率；經醫院臨床實驗，顯示出舒緩關節徵狀的良好數據。

據了解，除了和康生技率先捐贈100盒敏節633乳酸菌膠囊，協助華山基金會外，大江生醫與和康生技員工也共同響應此公益專案，在辦公室設置華山基金會的「愛心功德箱」，透過個人捐款、捐發票，目標於9/30前再募集100位獨居老人的照顧經費。

和康生總經理陳敬亭表示，與華山基金會合作「幫助一小步，行動一大步」義賣活動，和康生捐出100盒敏節633乳酸菌膠囊的優質關節保健產品，以每盒1,680元優惠價格進行義賣，義賣收入將全數捐助華山孤老關懷。可謂提升國人關節保健，與孝親公益一舉數得之善舉，期待能拋磚引玉，為今年父親節帶來更多的溫暖。