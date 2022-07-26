巡邏警組見鄭男違規將重機車輛停於網狀線內，上前盤查，鄭男嚇得連忙說「不用不用！」還頻冒冷汗。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

鹽埕警分局建國四路派出所日前在大勇路與河西路口盤查一名騎著檔車、行跡可疑的男子，女警眼尖看見男子隨身小包露出一截吸食器，果然在包內搜出偽裝成「乳酸菌膠囊」安非他命及愷他命液體，訊後依違反毒品危害防制條例罪，將鄭姓男子移送高雄地檢署偵辦。

「需要什麼協助嗎？要不要請朋友來？」巡邏警組見鄭男違規將重機車輛停於網狀線內，上前盤查，鄭男嚇得連忙說「不用不用！」還頻冒冷汗，全程均低頭使用手機故作繁忙，甚至企圖發動機車離去，員警當場要求他熄火配合。

女警質疑鄭男是否喝酒，鄭男連忙解釋「要去找朋友」，但女警眼尖，看見鄭男側背小包包露出一截毒品吸食器，立刻示意夥伴「他吸毒！」。進一步盤查，果然發現鄭男包包內藏完整吸食器、膠囊和不明瓶裝液體。

面對盤查，鄭男連忙辯稱吸食器是朋友的，瓶裝液體是「去光水」，膠囊是維他命。但女警質直接打臉鄭男「你又沒有擦指甲油，為什麼要帶去水光？」，現場一驗，膠囊及不明液體分別檢驗出含有二級毒品安非他命及三級毒品愷他命成分反應。

員警清查，鄭男小包包裡共裝了毒品吸食器4組、含有二級毒品安非他命的乳酸菌膠囊1包（含袋毛重51.67公克）及含有三級毒品愷他命成分罐裝液體1瓶（含瓶毛重173公克），員警當場全數查扣，也將鄭男帶回偵訊，訊後依違反毒品危害防制條例罪將鄭男移送高雄地檢署偵辦。

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