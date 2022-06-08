方舟投資（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood）先前重倉特斯拉一戰成名，甚至被譽為「華爾街女股神」，選股多次被拿來與股神巴菲特做比較，然2021年情勢反轉，伍德旗下基金損失慘重，今年以來資產更是近乎腰斬，為美國前25家最大ETF發行商之最。

外媒報導，截至6月1日數據顯示，方舟投資旗下9檔ETF擁有153億美元的資產，相較年初以來跌約48%，為美國25家最大ETF發行商中資產損失最慘重的。

不過，方舟投資的ETF資產縮水並非投資人拋售所導致，而是業績疲弱所致。值得一提的是，雖然這9檔ETF今年都有2位數的虧損，但仍維持1.67億美元的淨流入。

ETF分析師Athanasios Psarofagis指出，如此慘不忍睹的成績通常會導致投資人出走，但伍德在社群媒體上有一群非常死忠的粉絲，並因她專注於顛覆式創新而享有盛譽。

此外，有ETF分析師也贊同社群平台的影響力，面對這種情況，大多數人可能已經出走，但這些粉絲對伍德和ARK仍不離不棄，直呼「絕對是前所未有」。

伍德在疫情爆發期間聲名大噪，當時數兆美元的財政和貨幣刺激政策，使投機性科技股和成長股的估值推高到歷史新高，其旗下旗艦基金ETF ARKK在2020年飆漲約150%。

隨著Fed逐漸收緊政策，ARKK今年已跌近55%，目前持有約85億美元，不僅低於2021年2月280億美元的高點，更低於今年初約160億美元。