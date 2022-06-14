演藝圈夫妻檔張庭和林瑞陽近年轉戰電商和房地產，並把生活重心和事業轉向大陸，但夫妻在去年底傳出涉嫌傳銷被查，張庭上個月則以公司名義，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，並向該法院提復議，希望能要回被凍結的20多億人民幣（約88.8億新台幣）資產，同時，張庭也打起精神，許久未露面的她，近日則首次在直播中露面賣貨。

張庭和林瑞陽自去年底傳出，旗下美妝品牌「TST庭秘密」涉嫌傳銷後，作風就相當低調，原本積極更新微博的張庭，只在上個月轉發公司聲明，其餘則沒有發文，不過公司營運似乎沒受影響，近日「TST庭秘密」舉辦8周年慶祝直播活動，許久未露面的張庭也難得現身為自家品牌宣傳，身穿黑色條紋襯衫的她氣色紅潤，頂著精緻妝容、低馬尾俏麗亮相，不難看出對這次直播的重視。

張庭難得露臉直播，積極宣傳自家產品。（圖／取材自每日經濟新聞微博）

根據《每日經濟新聞》報導，「TST庭秘密」歷經傳銷風波後，作風變得低調，這次8周年的直播活動只限定在「TST庭秘密」APP和內部群組，而在2個多小時的直播中不賣產品，鼓勵消費者直接在商城下單，特別的是，主播在介紹月度活動時才提到張庭和林瑞陽，表示大哥（林瑞陽）和庭姐（張庭）的生日分別在5、6月，所以當月都會有活動。