張庭和林瑞陽公司旗下美妝品牌「TST庭秘密」去年底傳出涉嫌c被查，台幣88.8億資產遭凍結，上月她以公司名義，反控告官方重複立案亂象後，近日她似乎也開始復出，不僅在直播中露面賣貨，還頻繁替自家品牌宣傳新品，卻被發現價錢遠高於知名防曬品牌。

據陸媒報導，「TST庭秘密」通過「巨擘億網」微信視頻號，進行8周年活動，張庭不僅現身直播活動，還頻繁在微信群宣傳，替自家商品掛保證，「每個商品都必須經過我的臉放心吧！」

而品牌20日也將推出新品防曬乳，不過卻被發現35ml就要價人民幣328（約台幣1457元），遠高於市面上知名防曬品牌。張庭和林瑞陽近年把事業重心移往大陸，靠電商和房地產累積千億身家，未料去年底卻傳出公司涉嫌傳銷被查。

上個月張庭以公司名義控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結的88.8億資產，之後她透過官方微博「TST庭秘密」發表聲明，「公司注意到有關媒體近期對我司涉石家莊市裕華區行政調查案件的報導及評論。少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。作為台商企業，我們始終對大陸法治和投資環境抱有信心」。