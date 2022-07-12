興大與林試所簽署合作備忘錄 推動淨零碳排與植物方舟計畫

中興大學與農委會林試所簽署推動「淨零碳排與植物方舟計畫」合作備忘錄，興大校長薛富盛12日表示，興大今年新設立循環經濟研究學院，並設有「森林永續與綠色服務辦公室」及全國大學第一個「產業減碳推廣辦公室」，未來雙方將以淨零碳排、循環經濟與植物方舟計畫為合作重點，推動國家綠色競爭力及永續發展。

薛富盛表示，氣候變遷對全球環境造成重大影響，農林漁業等與自然資源相關的議題越來越重要，政府訂定2050年淨零碳排的目標，農林業將扮演相當重要的角色。林試所具有豐沛的研究發能量，雙方針對淨零碳排、循環經濟等領域，將展開密切合作。

薛富盛說，興大今年新設立的循環經濟研究學院，將透過產學合作打造國家級團隊，為台灣循環經濟產業奠定厚實根基，校內同時設有「森林永續與綠色服務辦公室」及全國大學第一個「產業減碳推廣辦公室」。

林試所所長曾彥學表示，林試所在2019年啟動「國家植物園方舟計畫」，搶救原生瀕危植物，並移至全台植物園等保種場所進行分散式保種，未來規劃將方舟計畫推展至中部，在位於中興新村的興大南投校區推動「植物方舟2.0計畫」。

興大表示，雙方已有長期合作基礎，未來將更強化合作內容，包括技術交流、研究推廣、教育、資源互惠等，發揮學研相輔相成效益。