猴痘疫情在美國持續擴散，繼伊利諾州和紐約州之後，加州州長紐森（Gavin Newsom）亦在周一稍晚宣布進入公衛緊急狀態。

紐森表示，宣布加州進入緊急狀態有助於支持該州的疫苗接種工作。隨著感染人數不斷增加，猴痘疫苗已經供不應求。性病醫療院所人員已經難以應付大量湧進尋求接種疫苖的人。

紐約州和伊利諾分別在上周五和本周一稍早宣布全州進入災難緊急狀態。根據美國疾病預防控制中心（CDC）的數據，美國48個州、華盛頓特區和波多黎都出現了猴痘病例，累計已通報近6,000例。

加州、伊利諾和紐約州是美國三座最大城市的所在地，其通報的猴痘確診病例占全美47%。

世界衛生組織（WHO）上個月宣布猴痘疫情為全球公衛緊急事件。根據世衛的數據，全球至少有78個國家出現猴痘感染患者，通報 19,000多例確診病例。

美國聯邦政府衛生單位高層透露，拜登政府正在考慮是否就猴痘疫情宣布全國進入公衛緊急狀態，作此宣告將有助於正在對抗猴痘疫情的各州衛生官員調動資源。美國上一次宣布全國公衛緊急事件是為了應對2020年1月爆發的新冠疫情。