為呼籲各國重視阿富汗的兒童權益，以及為當地服務工作匯聚更多資源，阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲已於7月上旬奔走歐洲各國，將於8月4日造訪台灣，與長期支持世界展望會於阿富汗服務工作的捐款人及各界領袖，分享她在前線見聞，盼呼籲台灣大眾一同關懷阿富汗，讓最脆弱兒童仍有機會活出希望未來。

出身印度南部的天主教家庭的阿孫莎．查理絲，從小就知道自己夢想改變世界，但她生長的文化，與她渴望的生活相當不同。由於成長環境傳統且保守，阿孫莎．查理絲也曾為著自己的夢想奮鬥，因此她相當了解教育對阿富汗兒童的重要。

阿孫莎．查理絲表示，過去20年，展望會在阿富汗古爾省（Ghor）和赫拉特省（Herat）興建超過25間學校、整修100多間學校，幫助數千人上學，使孩子們有機會建立具有經濟保障的未來，而多數與政府溝通的會議，她都會參加，因為不想讓政府當局認為，女性無法工作或參與公眾生活，其他女性也可以跟我一樣成為領袖，而他們必須開始跟女性對話。

如今阿富汗面臨日漸擴大的人道危機，世界展望會在當地工作也因動盪時有暫停，實現每個阿富汗孩子的夢想，成為驅動阿孫莎．查理絲、以及阿富汗展望會全體工作人員的力量，他們在前線的救援行動，急需台灣社會大眾一同支持響應。邀請各界捐款飢餓三十，為阿富汗數百萬挨餓的孩子帶來生存契機，更使阿富汗女孩及男孩有機會藉由教育，重新構築夢想與希望。