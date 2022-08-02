高市議會4日將展開新會期，高雄市長陳其邁今（2）日赴議會說明，112年度總預算規模1652.6億元。（柯宗緯攝）

高市議會4日將展開新會期，高雄市長陳其邁今（2）日赴議會說明，112年度總預算規模1652.6億元，其中爭取中央補助達到859.24億元，可望為6都第1。對此，藍營質疑，今天是「小英男孩」陳其邁當家，因為是「天公仔囝」才有中央大量財源挹注。陳其邁有點動怒回，市長爭取補助天經地義。

陳其邁指出，112年度總預算歲入1550.66億、歲出是1608.6億，淨舉借57.94億，為歷年來在預算編列部分是歷史新高，在歲出、歲入規模創新高，淨舉借也連續12年下降，兼顧了建設與財政的平衡發展。該案已經市政會議通過，在7月19日函送市議會審議。

財政局長陳勇勝分析，112年度總歲入規模創下合併來新高，主要有3大因素，包括積極招商引資、推動促參及爭取中央補助等。招商方面，廠商投資額累計逾5000億元。今年上半年度財政部已認列民間促參開發高達620億元，為6都第1。此外，爭取中央補助大幅成長，達到859.24億元，較今年度大幅成長56億。

陳其邁補充說，去年決算已達到零舉債目標，大概結餘2800萬元，如何能在市政建設的推動，也兼具整個財政平衡，還是必須在預算的執行上，根據議會的指教及監督，來持續開源節流，讓行政效率提升。

國民黨高市議員邱于軒提及，高市為6都負債王，應正視加強自籌財源議題。她質疑，今天是因為陳其邁為「小英男孩」、「天公仔囝」才有中央大力相挺，哪天高雄改朝換代，就沒那麼多財源了。

對此，陳其邁怒回，「我市長幫市民爭取地算天經地義，大家鼓掌都來不及了」，更提及當初上任時到議會，國民黨議員要他多跟中央爭取預算，而他也做到了，市府也是根據法令及建設需求向中央爭取補助。

針對邱于軒對於「開源」質疑，陳勇勝解釋，市府透過招商與促參，帶動經濟成長，如重大軌道建設，四線齊發，市長指示在不影響公務預算下，利用以TOD、TIF、場站周遭聯合開發等多元管道方式籌措財源，支應建設經費。

此外，民進黨高市議員郭建盟則提醒，現在萬物皆漲，預算的支出是否足以支，擔心影響施政品質及城市競爭力。時代力量高市議員林于凱則質疑，社福預算連續3年降低，明年只占18.6％，建議市府多重視，並撥用部分社福預算，提供身心障礙者就業協助多。