中國是2022年8月聯合國安理會輪值主席。常駐聯合國代表張軍美東時間1日在記者會上表示，為應對全球變暖，向安理會常駐代表們分發了中國摺扇，承諾適當調高安理會會場的空調溫度，同時寓意目前的國際緊張局勢也應降降溫。

據中國常駐聯合國代表團官網消息，張軍指出，最近，熱浪席捲北半球，讓人們真切感受到氣候在變暖、地球在燃燒，大家最渴望的是降溫消暑、清涼安寧。當前的國際緊張局勢也很有必要降降溫，安理會應通過冷靜理性對話尋求外交解決各類問題的方案。給安理會常駐代表們準備了一把中國摺扇作為紀念品，寓意就在於此。

在應對氣候變化方面，中國永遠是行動派。他和同事們今天都沒有打領帶，整個8月，還將適當調高安理會會場的空調溫度，目的就是要從自己做起，從小事做起，以實際行動為應對全球變暖出一份力。真誠期待安理會其他成員、廣大會員國和媒體積極支持中方履職，共同完成好本月安理會議程上的各項任務，推動安理會工作取得積極成果，為世界和平與安全事業作出應有的貢獻。

此外，張軍強調，中方高度重視擔任安理會輪值主席工作，將本著負責任、建設性態度，秉持真正的多邊主義精神，加強同安理會成員和各方面的溝通協商，認真履行主席職責，推動安理會回應各方期待，加強團結合作，更好地維護世界和平、保障共同安全、應對當前挑戰。張軍1日主持安理會會議，通過了本月工作日程。張軍還會見了聯合國祕書長古特瑞斯，就安理會工作交換意見。

中國常駐聯合國代表團官網消息顯示，聯合國安理會主席由安理會15個成員國輪流擔任，為期1個月。中國上一次擔任安理會主席是2021年5月。