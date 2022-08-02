工業電腦廠融程電（3416）第二季財報出爐，單季營業毛利達2.01億元，季增7.6％，毛利率33.2％，季增1.3個百分點，稅前盈餘1.08億元，稅後純益0.93億元，較首季成長8％，EPS 1.28元，累計上半年每股賺進2.47元，創同期新高紀錄。

融程電上半年合併營收11.95億元，毛利率32.5％，稅前盈餘2.17億元，稅後純益1.8億元，淨利率15％優於去年同期表現，EPS達2.47元。

展望後市，從市場需求來看，隨著零組件料況供應進一步紓解，持續優化產品結構及成本，融程電訂單能見度明確，7月營收有望創下同期新高。

加上客戶拉貨動能不墜，融程電第三季營運將延續向上動能，在產能利用率提升挹注下，對毛利率表現有信心，維持公司營運及營益率維持成長目標。

融程電上半年持續維持穩健成長目標，在強固型平板業務部分，公司將持續聚焦汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦與醫療保健等四大快速成長產業。

而強固筆電也加入營收挹注，將積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，擴大營運版圖。

市場預估，融程電在多個成長引擎挹注下，目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。