美國經濟前景不明打擊企業併購活動，Dealogic指1月到7月間併購金額較去年同期大減40％至1兆美元，全球總金額也年跌30％至2.4兆美元。專家預期前景持續不明，令美國下半年併購金額進一步減少。

據Dealogic資料，美國不計算2020年因新冠疫情而造成特殊狀況，上半年併購金額為五年來同期最低，加上外界不看好下半年併購活動，全年表現將跟去年金額創新高盛況形成強烈對比。

去年全球併購總額近6兆美元，美國占約一半，因為低融資成本、政府推大量振興措施和準備稅改等刺激企業搶先併購。

今年來美國併購減少，因為高通膨和俄烏戰爭等，導致經濟前景與金融市場方向不明朗所致。央行升息增加融資成本，企業不容易向銀行融資，和特殊目的收購公司（SPAC）交易盛況不再而打擊併購活動。

摩根大通全球併購部共同主管艾揚格（Anu Aiyengar）指前景不明一向不利企業併購。她預期下半年併購活動比上半年更冷清。因為一直是推動併購重要力量的私募基金傾向觀望。

但上半年仍有令人矚目的重大併購案，像微軟750億美元收電玩商動視暴雪、博通610億美元收購雲端運算商VMware。

7月重大併購案包括捷藍航空38億美元收購精神航空，亞馬遜39億美金收購初級醫療服務運營商1Life Healthcare。默克計劃400億美元收購生技公司Seagen。

儘管如此，高盛全球併購部共同主管索雷爾（Mark Sorrell）指近幾周併購活動明顯減退，若融資環境不利大型併購案，併購活動可能繼續沒起色。

專家指銀行的融資要求變嚴格，讓許多私募基金暫停考慮槓桿收購。Dealogic指1月到7月私募基金界併購金額，從去年同期7,448億美元大減至4,213億美元。