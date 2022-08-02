美國海軍西南艦隊戰備中心 ( FRCSW ) 將為服F/A-18E/F超級大黃蜂(Superhornet)飛機進行「役期壽命修正」 (service life modification ,SLM)，也就是一種小規模的性能提升。

超級大黃蜂戰機於1999年正式進入美國海軍服役，最早期的超級大黃蜂，其飛行時數已達6,200 個飛行小時。SLM工程大略在6,000 飛行小時後進行的，這樣的修改可使飛機壽命延長至15,000飛行小時。

西南艦隊戰備中心是美國海軍航空維修的專職基地，成立已超過100年，有著相當豐富的經驗，F/A-18E/F 計畫經理特畢克( Ehren Terbeek)說：「我們有20多技師，與其他工程師組成的團隊，能夠相當熟練的完成工作。預計大約以17個月的時間來完成。」

根據特畢克的說法，SLM工程不涉及更換主要結構部件，只需要升級座艙系統、飛控軟體與感測器，將這批較早期的超級大黃蜂，升級到Block III水準。

由於F/A-18E當年在生產時，許多系統已是模組化，因此升級觸摸式顯示幕、新式戰術資料鏈，都相對容易許多，每架戰機的升級預算為550萬美元(1.6億新台幣)。