美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，大陸駐美大使秦剛於美東時間8月2日中午接受美國有線電視新聞網（CNN）「政治內幕」（Inside Politics）節目主持人約翰‧金（John King）採訪，對此表達中方嚴正立場。

採訪全文如下：

金：感謝大使在這一重要時刻接受我的採訪。美國眾議院議長現在就在台灣。中方此前讓她不要去。但她還是去了。白宮表示，這不應成為什麼大問題。25年前，時任眾院議長金瑞契也曾訪問過台灣。那為什麼中國外交部針對此訪表示，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。我們的記者剛說了，連夜會有軍事演習。白宮說中方反應過度。為什麼會這樣？

秦：首先，針對美國眾議院議長裴洛西竄訪台灣地區，中方此前已經在各管道、各層級反復表明了中方堅決和強烈反對的嚴正立場。此次竄訪是美台實質關係升級的重大事件，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重錯誤信號，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整。這完全是魯莽的挑釁行為。

金：我不想在此激辯，您剛才闡述的是中方立場，但裴洛西議長表示她是履行《台灣關係法》。我理解局勢很困難，但台灣有民主選舉產生的政府。裴洛西認為她作為美國政府的三號人物以及最有權勢的女性，在這個時候予台支持十分重要。中方大可以隨她去，低調處理甚至無視。所以白宮說是中方在尋求挑釁。

秦：台灣問題事關中國國家主權和領土完整，不是什麼民主問題。實現祖國完全統一是14億多中國人民的共同心願，堅決維護國家主權和領土完整是全體中國人民的堅定意志。裴洛西不是普通人，她是現任美國眾議院議長，也是美國政府三號政治人物。她以任何形式在任內任何時間赴台活動，都具有高度政治敏感性，必將進一步加劇台海緊張局勢升級，加劇中美關係緊張升級。中方對此堅決反對，嚴厲譴責。

你提到這不是美國眾議院議長首次竄訪台灣地區。我要指出的是，25年前時任眾院議長金瑞契竄訪台灣本來就是完全錯誤的，中方一開始就堅決反對。美方應從中汲取教訓，而不是一錯再錯、錯上加錯。不能用過去的錯誤為現在同樣的錯誤正名。

金：裴洛西表示，她環顧全球看到的是俄羅斯入侵烏克蘭、中方違背對香港「一國兩制」的承諾。所以美國需要公開站出來講清楚，美國與台灣人民和民主選舉的「台灣政府」站在一起。中國政府對此表示反對和譴責。中方會採取何種反制措施，這將是一個重大的問題。中方正在開展的軍事訓練是準備震懾台灣嗎？兩岸關係會中斷嗎？大陸會對台制裁嗎？這又會怎樣影響美中關係？

秦：台灣問題與烏克蘭危機不可混為一談。台灣問題事關中國核心利益。美方有一些人在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但他們為什麼又肆意損害中國的核心利益、侵犯中國的主權和領土完整呢？這就是雙重標準，我們對此堅決反對。中方完全有權利維護國家主權和領土完整，完全有理由採取一切必要措施。當前形勢完全是美方造成的，當然要由美方承擔責任。

金：人們對由誰來負責有不同看法。正如我們的記者提到，中方宣布將展開一系列軍事行動。這不就是有誤判和挑釁的風險嗎？中國政府、習近平主席收復台灣的決心這麼堅定嗎？如果有必要，會使用武力嗎？

秦：正如我剛才說的，實現國家完全統一是整個中華民族的堅定決心和堅強意志。中國主權不可侵，中國人民不可侮，中國統一不可擋！近來我們已經反復表明，中國人民解放軍絕不會坐視不管，中國軍隊的職責就是堅決捍衛國家主權和領土完整，並必將為此採取一切堅決、強有力的措施。

金：堅決、強有力的措施，這是很重的話。感謝大使今天接受採訪，我們會關注事態如何發展。希望同您在未來幾天保持聯繫。我們顯然在一些問題上有分歧，但感謝您抽空接受訪問。

秦：感謝你的採訪。

金：謝謝。