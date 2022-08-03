國民黨新竹市長參選人林耕仁3日持續在東區竹科周邊社區掃街。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁3日持續在東區竹科周邊社區掃街。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁3日持續在東區竹科周邊社區掃街，針對新竹市的Youbike使用率低，林耕仁表示，這突顯當初規畫站點時，市府並未做好評估，應該要基於數據來分析整個交通網絡的需求。

林耕仁今天上午在市議員黃文政、市議員參選人陳清智、張文興、里長吳慶杰的陪同下，至金山里走入巷弄、與民眾搏感情、懇託支持，許多居民看到林耕仁本人都相當開心，高喊期待「在地人能當選市長」，林也回應「全力以赴、不負所托」。

針對審計決算報告指出，新竹市公共自行車Youbike上路6年，但去年近半站點1天1車借不到1次，且因諸多原因，導致僅3成多有保傷害險。林耕仁表示，過去新竹市大眾運輸網絡布建並不完整，導致民眾無法抵達部分地點，而推動共享單車Youbike來補足便利性有其必要性。

不過，任何公共交通工具在規畫時，一定要符合3大原則「安全第一、評估需求、完善配套」，目前Youbike低使用率的問題，突顯當初規畫站點時並未做好評估，應該要基於數據來分析整個交通網絡的需求。

至於低比例加保傷害險，這就是市府沒有做好宣導的工作，相關資訊與保障應該要積極告知，讓使用者的安全、權益受到保障。

至於新竹市政府昨天向專家學者請益棒球場改善。林耕仁指出，新竹棒球場的問題已經延燒許久，樂見市府找專家學者請益，盡快針對現有缺失改善，排除可能的安全隱患，讓球員及觀眾不用在危機四伏的球場看球，這是當前最重要的事情，這個棒球場承載著新竹人的驕傲，希望市府盡早把問題解決，莫讓新竹市毀譽蒙塵。