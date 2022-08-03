俗話說「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，即使現在生活不如意，也別輕易說放棄，因為早年的苦，都會成為後半生福氣的根源。算命網站《科技紫微網》分享，生肖屬豬、雞、狗、牛、羊者人生先苦後甘，或許前半生過得不如意，但會越活越好命。

一、生肖豬

屬豬者前半生最容易吃的苦，就是無規劃、無積蓄的苦。你個性隨興自然，做事缺少耐心，且安於現狀，不喜歡冒險，對金錢也沒有太多概念，賺錢、花錢都很隨意，因此很難有盈餘。

然而，生活的壓力會讓你時常喘不過氣，加上你沒有能力與財力做後盾，當有任何一點風險與變故，就能讓你嘗到生活的苦。人總是要經歷磨難後才知道要成長，你也一樣，只有經歷過真正的苦痛，你才會意識到努力與積蓄的重要性，不得不逼著自己向前。

好在你人緣不錯，領悟能力也強，只要開始認真對待一件事，很快就能迎來轉機，雖然後半生不見得會一飛沖天、大富大貴，但一定能活得比前半生從容、充實。

二、生肖雞

屬雞者前半生最容易吃的苦就是被騙的苦。你並不是不聰明，相反的還蠻多點子與主意，只是你最大的弱點是心軟，看不得別人的眼淚與痛苦，很容易因為同情而受騙上當，哪怕對方傷你再深，只要一道歉、二賣慘，你的那份聖母心就會讓你與對方和解。

不過俗話說「好人有好報」，後半生你所有的曲折都將撥雲見日。你的善良雖然會讓你遇到傷害，但也讓你結下很多善緣，這會成為你後半生最好的助力，而你的勤懇特質，也能幫助你在熟悉的事業領域上有所建樹，逐漸扶搖直上。

三、生肖狗

屬者狗有副不撞南牆不回頭的性子，難免在人生中吃很多苦頭、走很多彎路，才能找到對的方法和管道，而且你又有過度重情重義的毛病，做事經常不考慮自己，也不管自己能不能幫上忙，都會不遺餘力的付出。

這樣的做法，有時候難免變成打腫臉充胖子、不自量力的義氣，且為了成全別人，你可能犧牲自己甚至是家庭利益，不僅自己受苦，也讓伴侶、兒女跟著你受苦。

但好在你這種真誠、熱心的個性，會為你累積不少福報，中年後各方面都會漸入佳境，只要適時把握機遇，好運會紛至遝來，再加上你的一股韌性與衝勁，早年積蓄的力量能幫助你翻身而起，把事業經營得有聲有色，後半生能富足安逸。

四、生肖牛

屬牛者前半生的苦，一半來自於你責任心太強，另一半來自於你的倔脾氣。責任心方面，你總是大包小包的承擔很多人的問題，該你的、不該你的，你都要去操心，這樣如何不苦；至於脾氣部分，你愛恨分明，不會轉彎，又容易急躁，常會因為自己認定的道理與別人起爭執，不僅容易得罪別人，還經常把小事鬧大，為此吃不少的虧。

好在中年後你開始懂得靈活變通，願意接納善意的提醒，加上前半生踏實付出，在事業上穩紮穩打前進，中年後你逐漸得到賞識，在事業上拼出一條路。

五、生肖羊

屬羊者明明有很強的領悟力、想法也很多，但你就是不愛表現自己，比起出風頭，寧可等待別人來發現你的優點，因此很少有展示自己的機會，經常是被家人、同事、或上司忽略的那個人，不僅不容易得到重用，還經常被剝奪本來該得到的權益。

這樣的你，因為渴望被愛、被重視，所以想要透過討好他人的方式來得到稱讚，為此你一力扛下所有辛勞，忍住委屈，然而你的付出仍然無法被理解。

好在經歷過多年的勞累奔波，你會慢慢開始懂得分辨人心，學會拒絕別人，你的心態也日趨平和，不再糾結於別人的眼光和言語，當你的人生不再被憂愁、辛勞所困後，運氣自然越走越順，精氣神都飽滿了起來。