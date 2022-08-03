練琴要如何更有效率？紐約愛樂首席黃欣表示，專注力是一切的關鍵，「我會推薦學生，練琴時不要只關注技術面，而是要把心打開來，專注在眼前的功課，不是邊練琴但心神已經飛走，開始做白日夢，這樣練琴不會有效率。只要做到專注力，練琴可練很快。」

黃欣表示，他觀察很多音樂學子的練琴方式，帶給他很多啟發，「為什麼有的人可以練四小時，有人只需要練半小時，為何有人需要那麼多時間，而有人則不需要？」

黃欣表示，專注力是一切的關鍵，但要做到百分百的專注眼前任務是很困難的事情，因為人很容易分神。黃欣表示，在音樂職涯上，找到專注練琴的方法是一件很重要的事情，「因為未來除了音樂，還有很多事情要顧，像是家庭、工作，找到對的方法，就能用最少的時間，又能練得好。」

黃欣來自大陸北京，他7歲時移居至美國休士頓並開始和母親學習小提琴，11歲時與休士頓交響樂團合作，在全國性廣播節目上演出，15歲起就開始在各大音樂比賽中脫穎而出，如：在國際帕格尼尼小提琴大賽和國際印第安納波利斯小提琴大賽獲得首獎，同時是2000年漢諾威國際小提琴大賽和2003年沃爾特．瑙姆堡基金會大賽的首獎得主。2015年成為紐約愛樂樂團首席，現任教於茱莉亞音樂學院。