知情人士透露，由於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，加劇了美中緊張局勢，特斯拉汽車電池供應商寧德時代決定暫緩宣佈北美廠選址一事。綜合外電報導，相關決定可能會延到9月或10月才宣布，北美廠原本直接供應特斯拉和福特汽車電動車電池。

SCOOP: Giant Chinese supplier of EV batteries $CATL decided to push back announcing a multibillion-dollar North American plant to supply Tesla and Ford due to tensions raised by Speaker Nancy Pelosi’s trip to #Taiwan, sources tell me, @EdLudlow @gablova.

https://t.co/xY4zasBROq — Eric Martin (@EMPosts) August 2, 2022

中國電動車電池製造商寧德時代是世界上最大的電動車電池製造商，該廠商已經在中國供應特斯拉電動車電池，近期該司一直在考慮設置北美廠，候選地點包含美國肯塔基州，或是墨西哥與德州的兩處邊境城市其中之一：華雷斯城（Ciudad Juarez）以及薩爾蒂約(Saltillo) 作為設廠位置，華雷斯城本來就有一個特斯拉工廠，而薩爾蒂約本身就是汽車產業樞紐，預估投資金額高達50億美元（近1500億新台幣），並計劃從那裡向特斯拉和福特汽車公司提供電池。

報導指出，眾議院議長裴洛西訪台使得美、中兩大經濟體之間的商業關係複雜化。知情人士說，寧德時代暫緩宣布北美廠選址計劃，因為他們擔心，現在美中關係加劇的情況下的宣佈不是很妥當。

@Tesla battery supplier 🔋 CATL reportedly decided to delay its plans to build a battery factory in North America after 🇺🇸 @SpeakerPelosi’s trip to 🇹🇼 Taiwan. https://t.co/B0cnEpD1ni by @Writer_01001101 — TESLARATI (@Teslarati) August 3, 2022

據消息人士透露，該司已經通報公司總部所在地寧德市政府當局，它們計劃推遲宣佈選址一事，不過中國官員目前並沒有要求寧德時代推遲宣佈或取消北美設廠計劃。