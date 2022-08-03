為布局5G應用，台智雲攜手華碩、台灣大哥大、英特爾（Intel）領航發布5G AI應用解決方案，並於華碩AI雲創園區舉辦5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式，四大科技強強聯手，展現AI、5G和邊緣運算整合運用的企圖心。

英特爾公司亞太暨日本區總經理Steve Long表示，很高興能參加台智雲5G AI Ready Platform發布暨共創實驗室啟動儀式，我認為這個平台將在台灣的數位轉型中扮演十分重要的角色。

Steve Long表示，今日，我們看到網路正變得越來越異質化，並朝向軟體發展。它們變得更加的可程式化、更具彈性，同時我們也看到越來越多元的邊緣運算發展趨勢。

Steve Long表示，隨著網路資料與日俱增，人工智慧推論在各種不同的產業中，都是個重大的成長領域，包括工廠、智慧城市、醫院等等，每個人都希望可以有效運用不斷產生的大量資料，來提升智慧自動化程度。

Steve Long強調，這就是英特爾極為成功的oneAPI和OpenVINO推論平台等技術發揮長處的地方，這些技術可以為開發者提供共同的軟體平台，加速作業流程，同時降低複雜性。

Steve Long指出，今天宣布的台智雲5G AI Ready Platform結合了英特爾的oneAPI、台智雲的OneAI、以及台灣大哥大的5G寬頻高速網路，在IoT、O-RAN、AI／HPC等各種關鍵技術與服務方面，透過英特爾各種不同的硬體，來加速與最佳化異質工作負載，進一步協助打造台智雲和華碩所推出的5G AI共創實驗室。這個平台將為終端客戶和獨立軟體供應商帶來相當大的助益，協助他們輕鬆地開發、驗證和部署，展現出絕佳效率。

Steve Long表示，我已經迫不及待想知道5G AI Ready Platform和共創實驗室將帶來什麼新的想法。透過英特爾公司獨特的能力，整合軟體、晶片與平台、再到大規模製造封裝，我們期待這樣的數位轉型能夠帶動更多的創新和機會，最終能夠豐富每個人的生活。