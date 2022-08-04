為有效整合政府機關資源，減低堰塞湖可能導致災情，經濟部水利署、行政院農委會林務局與水土保持局3日於高雄市蓮潭會館舉辦「111年堰塞湖及土砂災害應變聯合演練」，協同高雄市政府、水利署第七河川局、農委會林務局屏東林區管理處、水土保持局臺南分局及公路總局第三區養護工程處等單位共同參與演練，以強化機關間橫向聯繫通報作業，促使相關防災人員更加熟悉應變流程，共同攜手做好防災減災工作。

為求真實，演練採兵棋推演結合現地實兵演練方式辦理。模擬情境為「荖濃溪寶來社區對岸崩塌地」及「荖濃溪支流寶來溪上游大規模崩塌潛勢區」於颱風期間發生滑動，致土石阻塞河道形成堰塞湖；相關單位接獲通報後，隨即展開情資查證、災情勘查與後續處置作業，藉由演練強化聯繫協調，建立共同應變機制，擴增防災能量。

水利署表示，自105年首次辦理跨三個機關聯合演練堰塞湖緊急應變處置，彼此間已逐漸建立共識與默契，透過聯合演練的模式更強化各單位間相互通報合力處置機制，同時藉由各單位專長、設備優勢進行分工，期快速控制災情降低災損。