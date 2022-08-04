千附(8383)及其子公司千附精密(6829)鼓勵公司同仁長期儲蓄理財，增進員工對公司的向心力，並保障員工未來退休經濟生活的穩定，開辦「員工福利信託」，依據員工每月提存的自提金，由公司相對提撥獎勵金，一併交付信託，透過信託機制鼓勵員工以購買千附股票的方式增加儲蓄。

元大金(2885)旗下元大銀行除協助員工瞭解員工福利信託業務的相關流程，並依公司需求提供規畫建議，促成本次「員工福利信託」案，公司員工已組成員工持股暨福儲會，由員工授權持股暨福儲會代表人與元大銀行簽訂員工福利信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司所提撥獎勵金，共同交付元大銀行信託管理。

千附董事長張瓊如表示，千附暨千附精密今年開始著手規劃辦理「員工福利信託」，期許透過公司獎勵金的相對提撥方式，能有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工福利信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，可作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活。