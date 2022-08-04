外媒援引申報文件報導，阿里巴巴單一最大股東軟銀集團（SoftBank）2022年透過預付遠期合約（prepaid forward contracts）出售約三分之一的阿里巴巴股份，變現高達220億美元。

但此消息對阿里巴巴港股股價影響不大，截至4日上午10時26分，阿里港股股價大漲5.2％至95.05港幣。

英國金融時報報導，預付遠期合約是一種衍生品，可以讓股東快速獲取資金，同時保留繼續持有這些股份的可能性。

報導指出，軟銀集團已透過這種衍生品出售超過一半的阿里巴巴股份。軟銀可能將持股比例降至保留董事會席位的門檻以下，並無需在其財務報表中確認阿里巴巴收入中的占比。軟銀強調保留回購阿里巴巴股份的權利，並指出，交易使集團能預先籌集資金，同時對沖股價下跌。

Forsyth Barr Asia分析師Willer Chen指出，這種減持股份的方式更像是延遲交易，比在市場上直接出售更好，因為後者可能在短期內對股價產生一定衝擊，不過此舉仍是在減持股份。