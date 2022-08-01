阿里巴巴旗下的支付寶（中國）網路技術公司法定代表人、董事長將由井賢棟變更為倪行軍。知情人士透露，支付寶方面已向工商部門提交了變更申請並順利獲批。這也是阿里巴巴進行業務整頓的最新進展。

界面新聞報導，倪行軍於2003年加入阿裡巴巴集團，是支付寶創始團隊核心成員，為螞蟻集團資深副總裁、首席技術官。過往經歷中，倪行軍曾擔任程式師、產品架構師、行業產品技術負責人、支付寶執行副班長，參與過支付寶各代技術架構的規劃。

經歷高壓監管整頓，目前尋求東山再起的阿里巴巴與螞蟻集團近日繼續釋放業務分家訊號。阿里巴巴在7月26日公布的財年報告顯示，控制阿里的合夥人制度人數大幅縮減，此外螞蟻高管全數退出阿里合夥人，雙方也修訂協議，終止數據共用等。

阿里巴巴26日公布財年報告，阿里巴巴董事會主席張勇在當中致股東信裡表示，做出一系列組織架構等變革，嘗試多元治理結構下的經營責任制，阿里當前是多業務引擎共同驅動的集團，因此業務要有更獨立的經營策略和管理意識來應對市場變化，組織也該更敏捷、靈活。

阿里年報指出，據最近修訂的「合夥協議」，合夥人應由阿里巴巴集團人士擔任，從2022年5月31日起，集團的關聯方人士不再擔任合夥人。對照阿里2021財年以及2022財年的合夥人名單，人數從38名壓縮至29名，包括螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟等9人不再擔任阿里合夥人，這9人幾乎都是螞蟻體系高管，包括2021年期間已請辭螞蟻CEO的胡曉明及從阿里調往螞蟻的吳敏芝。唯一例外是掌管阿里市場公關體系的王帥。