華爾街上周五收盤表現佳。然中國周一公布製造業PMI出現萎縮，港股低開129點或0.64%，而逐漸收窄跌幅。

周一香港恆生指數低開，一度跌破2萬點，收在小漲9.33點或0.05%，為20165.84點。國企股(H股)跌8.77點或0.13%，為6876.71點。

阿里巴巴大跌3.76%，收報89.6港元。阿里此前宣布在港交所為雙重主要上市之後，上周五阿里巴巴遭到美證交會(SEC)列入預摘牌名單，認為無法遵守美財務審計要求，股價重挫。

騰訊尾盤急挫，跌2.3%，報299.6港元，成交金額居首，高達120億港元。

汽車股大漲5.0%；吉利汽車升12.9%，蔚來漲8.3%，長城汽車漲10%。國務院再次提到提振汽車消費的措施，包括新能源車免購置稅等三項措施。

匯豐在香港上市的股票大漲5.0%，報51.85港元。該行公布較佳的財測前景，在倫敦上市的股票也大漲。

匯豐執行長祈耀年(Noel Quinn)周一也指出，將亞洲業務分拆上市，集團可能要花3~5年重組，將對公司帶來不利影響，重建亞洲系統也可能會以失敗收場。