由聚碩更名的邁達特（6112），董事會通過第二季財報，上半年營業毛利率13.7％，較去年同期增加約1.1％，本期淨利歸屬於母公司業主1.82億元，基本每股盈餘0.97元。

今年七月邁達特營收新台幣11億元，年增2.15％。累計今年1月～7月營收為新台幣69億元，年增1.72％。

邁達特表示，以今年第二季營運來看，單季營收新台幣30.25億元，季增8％，年增10％，主要得益於雲端服務需求與穩健管理帶來的效益，營收顯著成長，邁達特第二季毛利率13.9％，呈上揚態勢。

邁達特董事長李昌鴻表示，公司更名後的經營策略，是以「IT智能化最佳夥伴」為策略主軸，將持續積極拓展既有雲端和數位商機。根據最新IDC研調預測，全球2020年～2025年運算及儲存雲端基礎架構相關支出，年均複合成長率達12.4％，於2025年更將達1,188億美元。據此，李昌鴻表示，看好全球IT軟硬體整合技術需求持續擴增，將為公司營運帶來利多。

展望接下來營運，邁達特將聚焦在雲端以及雲地整合服務，近期取得AWS MSP託管服務供應商資格，李昌鴻表示，取得AWS MSP資格，需經由廣泛且獨立的稽核審查，確認業務運作狀態和技術能力均達到AWS要求的高標準。李昌鴻說，邁達特團隊提供雲地整合服務，可協助用戶排除跨雲的重重阻礙，更可滿足用戶的多構面需求，也有望為下半年營運帶來新動能。

邁達特可為用戶導入與aAWS雲服務高度整合的混合應用方案，包括Cisco、VMware、Red Hat、Check Point、Dell Technologies、IBM等邁達特旗下代理的大廠產品和服務，均可與AWS串接，構築一站式混合雲整合解決方案，應用領域則涵蓋運算、網路、儲存、資料庫、備份備援、協同作業、AI資料分析、資安和現代應用程式等。

針對AWS雲服務和ISV的應用整合方案，邁達特則推出「雲市集」，可滿足不同領域中的數位轉型之需求，涵蓋製造、零售、教育、人資等領域。

李昌鴻表示，邁達特AWS架構師團隊和維運團隊，將持續深耕AWS的跨雲和跨地應用。另外，李昌鴻也看好數位轉型與雲端趨勢將持續，年已經針對員工做了換血，增加200位工程人員，人員平均年齡也年輕化，平均年齡約在35歲以下，以積極為接下來轉型發展布局。

邁達特今年將全力在人才培育、平台建置及產品整合等多方面挹注資源，以提供廣大的經銷夥伴與企業用戶更完整的解決方案，為營運添動能。