苗栗縣長參選人謝福弘昨天受邀到新北市跟市長侯友宜拍定裝照。（謝福弘團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘3日受邀新北市黨部，跟新北市長侯友宜一起拍攝定裝照，謝福弘4日在臉書發文，「清白、善良、正直」是他跟侯友宜共同價值，也在文中提到自從黨提名以來，受到許多來自暗處壓力，並稱這些壓力都是不能說的秘密，深信侯能夠感同身受。

謝福弘說，這次拍定裝照，與侯友宜市長同框合影，一同分享彼此的經驗交流，他也邀請侯市長加入福弘的Line好友群，2人交談甚歡。

謝表示，事實上自從黨提名以來，他不斷接受來自暗處的壓力，這些不能說的秘密，相信警察出身的侯市長一定也都經歷過，這場選舉是為苗栗的更好為鄉親奮鬥，就由他來擔當責任，只希望苗栗會更好。

「不畏犧牲個人，也要守護鄉親幸福」。謝福弘表示，他非常欣賞侯市長心中一直都保有「警察魂」，為新北市府團隊的發聲有著堅毅的精神，一路走來都將守護人民視為天職，未來他如果當縣長，一定會和警察朋友們共同攜手，光明磊落、秉公持正，永遠把「照顧好鄉親」當成最大心願。「清白、善良、正直」是他和侯市長的共同價值，他也謝謝侯市長，力挺正派的他。

對於謝福弘稱「有來自暗處壓力」、「不能說的秘密」，地方政壇解讀，仍是指苗栗議長鍾東錦選到底一事，雙方目前各有支持者，雖然沒有明著來，但也常常有意無意隔空交火，地方認為年底選戰，鍾、謝2人要團結合作應不太可能。