美國眾院議長裴洛西日前旋風訪台，大陸國務委員兼外長王毅今天在柬埔寨金邊出席東亞合作系列外長會期間再度表示，美方踐踏國際法，違背雙邊承諾，破壞台海和平，支持分裂主義，鼓吹陣營對抗，是對中國人民與愛好和平的地區各國人民的公然挑釁，是必然帶來惡劣影響的一場政治賭博。

王毅說，裴洛西的表演，是美國政治、美國外交和美國信譽的再一次破產，證明美國是台海和平的最大破壞者，是地區穩定的最大麻煩製造者，證明美國的印太戰略極其具有對抗性和危害性，證明美國對國際規則的虛偽與雙標。如果中方不對美方這種狂躁、不負責任、極不理性的行徑予以堅決抵制，尊重主權和領土完整的國際關係原則將成為一紙空文，各種分裂分子和極端勢力將會變本加厲，本地區得來不易的和平穩定局面將受到嚴重損害。

王毅強調，這次事件是美方一手策畫和挑起的，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。為避免這場強加於中國的危機，中方做出了最大程度的外交努力，但同時我們絕不會容許危害中國的核心利益和民族復興進程，絕不會坐視美國打「台灣牌」服務國內政治和政客的私欲，絕不會姑息在本地區製造緊張、挑動對抗和策動分裂。中方當前和今後採取的綜合措施，是必要、及時的防守反制，經過慎重考慮和認真評估，旨在維護國家主權和安全，符合國際法和國內法，是對挑釁者的警示，也是對地區穩定和台海和平的維護。各方應認清當前危機的肇因和實質，共同反對美方的冒險與挑釁，繼續支持中方的正當立場與舉措，共同維護地區和台海和平。