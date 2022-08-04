黃姓男子深夜在中山大學旁防波堤釣魚，喝完酒後睡著，醒來發現自己5萬元的專業釣竿組不翼而飛，報警後逮獲盧男。盧男辯稱自己也是專業釣客，看見沒人的釣竿快掉到海裡才帶走保管。高雄地院不採信他的說詞，依竊盜罪判盧男3月，得易科罰金，可上訴。

2021年7月27日晚間，黃男帶著價值5萬元的釣竿到中山大學旁的防波堤上釣魚，他邊喝酒邊釣，一直等待魚訊到隔日凌晨，不勝酒力加上疲勞，直接睡在防波堤上。

當時，黃男還刻意用鎖頭把釣具就鎖在身旁10公尺的消波塊上，半夜酒醒後發現愛竿不翼而飛，立即報警求助。警方調閱周邊監視器畫面，鎖定盧男且傳喚他到案說明。

盧男辯稱，他當時看見釣竿放在消波塊上、就快要掉進海裡，才趕緊把它撿起。因為事發當時很晚了，才沒有特地送去警察局，且他自己本身就有很多釣具，根本不需要偷別人的。

高雄地院審理時，盧男直接搬出多把釣竿，證明自己擁有許多各式各樣的釣竿，沒有理由偷竊他人釣竿。但法官發現，盧男聲稱自己擁有釣竿多半價值僅5、6千元，上萬元的釣竿平常不會輕易拿出去用，明顯應該知道黃男的釣具價值不婓，不但不詢問周邊釣客還逕自帶走，明顯有犯罪意圖。

法官也傳喚事發當時和盧男一起釣魚的潘姓證人，潘男表示，當時海浪很大，釣客們都準備要撤退，確實看見黃男醉倒在釣具旁，有聽聞盧男說那套釣具價錢很高，要先帶回家，等人家來拿回去，但回程途中都沒有聽他說要拿去派出所。

法官認為，盧男身為釣客，明明就知道該釣具相當高級昂貴，現場不經確認就拿走釣竿，很難認定沒有犯意，最後依竊盜罪判他3月，得易科罰金，全案可上訴。

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